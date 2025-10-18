Я нашел ошибку
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
ГУ МЧС СО:  заведомо ложный вызов - наказуем по закону

18 октября 2025 19:42
185
Пока кто-то ждет помощи, пожарные вынуждены отвлекаться на ложные вызовы.

Ежедневно в службу «01» и единую дежурно-диспетчерскую службу поступают тревожные звонки. За сутки бывает несколько выездов, и многие из них оказываются ложными.

Пока кто-то ждет помощи, пожарные вынуждены отвлекаться на ложные вызовы. С начала года их было уже более 11 тысяч, и часто они совершаются из хулиганских побуждений.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:

Ложный вызов скорой помощи, полиции или пожарных, а в особо сложных случаях всех сразу, из хулиганства наказуем по закону. Это называется заведомо ложный вызов. Если вы вызываете спецслужбы без причины, даете ложный адрес или мешаете соседям, вас могут оштрафовать. По статье 19.13 КоАП РФ за это предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. К ответственности привлекаются только вменяемые лица старше 16 лет. Ложное сообщение о теракте карается уголовным наказанием. По статье 87 УК РФ ответственность наступает с 14 лет.

Если правонарушение совершил подросток до 16 лет, а уголовное деяние — до 14 лет, дело передается в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростков могут поставить на учет и применить воспитательные меры. Родители нарушителя могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ).

За ложное сообщение о взрыве, поджоге или других опасных действиях, которые могут привести к гибели людей или ущербу, предусмотрена ответственность по статье 207 УК РФ. Наказание может включать штраф до 200 000 рублей, исправительные работы, арест или лишение свободы на срок до трех лет.

Современные технологии помогают легко найти телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. Ложный вызов — это не только деньги. За каждым вызовом пожарных может стоять спасенная жизнь или имущество. Помните, что никто не застрахован от беды, и она может случиться с каждым из нас.

Набирая «01» или «101», помните: разговор записывается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: МЧС Самара

