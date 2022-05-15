Я нашел ошибку
Главные новости:
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
Пыталась спрятать: судебные приставы нашли машину должницы рядом с отделением. 
Самарчанка оплатила штрафы за нарушение ПДД после ареста судебными приставами ее иномарки
У стадиона «Солидарность Самара Арена» была высажена Ааллея семей Самарской области.
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Игорь Осинькин: Мы могли играть лучше.
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги матча против "Ахмата"
При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки.
ГУ МЧС СО: уступите дорoгу спецтранcпорту
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.
16 мая днем в регионе ожидается гроза с сильным ветром, ночью - ливень
В Самаре за сутки заболели 35 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Врач рассказала об оказании первой помощи при контакте с ядовитым растением
Врач рассказала об оказании первой помощи при контакте с ядовитым растением
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.78
-2.01
EUR 65.79
-2.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МЧС СО: уступите дорoгу спецтранcпорту

15 мая 2022 15:42
179
При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки.

При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно. При этом от того, насколько быстро пожарные машины прибудут к месту происшествия, зависят жизни людей.

Водители личного транспорта обязаны уступать дорогу автомобилям оперативных служб с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. По правилам дорожного движения при приближении такого транспортного средства водители должны обеспечить ему беспрепятственный проезд.

Но не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецтранспорту.

Кроме этого, пожарные и спасатели сталкиваются с ещё одной серьёзной проблемой - городскими улицами и проездами жилых дворов, заставленными частным автотранспортом. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансировать между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. Кроме того, для развёртывания спецтехники нужна площадка определённых размеров, а в таких условиях зачастую практически невозможно установить автолестницу в том месте, где это необходимо. Таким образом, шансы спасти тех, кто оказался в беде, уменьшаются.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание автомобилистов на требования правил дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной и другой специальной техники:

- при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.

 - запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.

- приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
162
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
581
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
610
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
641
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
12 мая 2022  12:59
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
3838
Весь список