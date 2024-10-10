ГУ МЧС СО: соблюдaйте правила безопасности на осенней рыбалке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти проекты реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды».
В Жигулевске были открыты две новые спортивные площадки
"Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать".
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.
В Промышленном районе завершили благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды"
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%).
В Самаре отапливается более 70% жилищного фонда
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
11 октября в губернии без осадков, до +8°С
Выставка «Волга, Волга» будет работать до 15 декабря текущего года. Рекомендуется для семейного просмотра.
В Самаре на медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Волга, Волга».
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) не ограничивается лишь автоматизацией рутинных задач или отдельных процессов.
ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций
В Самаре  с отоплением  72,01% жилых домов (из 10086 – 7263).
В губернии тепло пришло в более чем 60% жилых домов
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МЧС СО: соблюдaйте правила безопасности на осенней рыбалке

10 октября 2024 15:24
141
Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке.

В самом разгаре сезон осенней рыбалки. На водоемах региона традиционно появляется большое количество рыболовов.

Между тем пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.

Несмотря на завершение лета и понижение температуры воды, печальная статистика гибели людей на водоемах все еще продолжает пополняться.

Днем, 7 октября, в Самаре спасателями Поисково-спасательной службы были проведены работы по извлечению тела погибшего 42 – летнего мужчины из реки Самара.

Чтобы отдых не обернулся трагедией, необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.
10 октября 2024, 16:56
В Промышленном районе завершили благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды"
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев. Благоустройство
65
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%).
10 октября 2024, 16:51
В Самаре отапливается более 70% жилищного фонда
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%). ЖКХ
106
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
10 октября 2024, 16:40
11 октября в губернии без осадков, до +8°С
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С. Экология
96
В центре внимания
10 октября 2024  17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
7
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
489
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
368
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1645
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
570
Весь список