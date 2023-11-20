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ГУ МЧС СО о пожароопасных детских игрушках

20 ноября 2023 20:53
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Именно из-за скачков напряжения в сети специалисты не рекомендуют оставлять свои гаджеты на зарядке на всю ночь, при том, что и хозяин прибора еще находится в спящем состоянии.

Сегодня уже невозможно представить нашу повседневную жизнь без различных электронных приборов, ноутбуков, смартфонов и других гаджетов. С электроникой в современном мире связаны не только производственные технические процессы, но и учебный процесс у студентов и школьников, а также обычная бытовая деятельность.

Все эти приборы требуют поддержания заряда аккумуляторов при помощи зарядных устройств. Практически у всех пользователей имеется не одно такое приспособление, эксплуатируются они часто и от обычной сети энергопотребления.

Почти каждый признается, что внимательно инструкцию по эксплуатации любимого гаджета не читал, а может и не читал вовсе. Ведь, казалось бы, и так все понятно работает. Но, как показывает практика и статистика пожаров, высокие технологии требуют внимательного отношения к себе.

Зачастую, по окончании использования зарядного устройства, оно так и остаётся в розетке, особенно когда им пользуются дети и подростки. А так ли это безопасно? Оставлять что-либо включенным в розетку без присмотра уже является нарушением пожарной безопасности. Одна из самых распространенных причин возгорания — короткое замыкание. Обычный пользователь вряд ли знает, что с его зарядным устройством что-то не в порядке. На излишний нагрев корпуса устройства большинство просто никто не обращает внимания.

Это может привести к расплавлению пластика, как самого устройства, так и корпуса розетки. Воспламенение и короткое замыкание в данном случае вполне ожидаемы. Даже если зарядное устройство совершенно не греется, риск короткого замыкания все равно имеет место, например, при скачке напряжения в сети. Именно из-за скачков напряжения в сети специалисты не рекомендуют оставлять свои гаджеты на зарядке на всю ночь, при том, что и хозяин прибора еще находится в спящем состоянии.

Вся окружающая нас «техносфера», высокотехнологичный мир уже активно внедряется и в мир детства, через различные игрушки, электросамокаты и другие вещи. Долговечность и качество такой продукции порой тоже вызывает сомнения. Увеличивается статистика пожаров в квартирах от короткого замыкания, аварийных режимов работы электросетей, при подзарядке подобных электропотребителей.

Так, недавно, в городе Тольятти милый «розовый автомобильчик» для малыша чуть не стал источником беды в молодой семье. Не выдержало зарядное устройство и игрушечный автомобиль начал плавиться, появилось задымление и едкий запах пластмассы. К счастью, находившаяся дома семья бодрствовала. Вовремя обнаружил ЧП отец, не растерявшись, отключил электричество в квартире, выбросил опасную детскую игрушку в окно на пустующий газон, вызвал пожарную охрану. Исход ситуации оказался вполне безопасным.

Представители МЧС России не перестают повторять, что для безопасности в жилье, особенно там, где живут семьи с детьми, всегда можно установить надежного помощника – автономный пожарный извещатель! Это эффективный компактный прибор для предупреждения и обнаружения возгораний. Работает автономно, от батареек, период работы которых составляет около двух лет. Извещатель вовремя оповестит о малейших признаках задымления, чтобы можно было принять меры по предупреждению дальнейшего развития пожара. Как гласит старая поговорка: «Любой пожар на начальной стадии можно потушить стаканом воды!»

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

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