ГУ МЧС СО: лучшим пожарным дознавателем стала Олеся Худова

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В региональном управлении МЧС России определили лучшего пожарного дознавателя. Им стала Олеся Худова - старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти.

Олеся Олеговна служит в отделении дознания с 2019 года. Став пожарным дознавателем сразу поняла, что это её призвание, потому что именно в этой профессии сочетаются расследования пожаров и помощь людям.

Дознание по делам о пожарах является одним из самых сложных направлений в расследовании происшествий и преступлений. Днём и ночью, в любое время года, наравне с пожарными и спасателями, дознаватели МЧС России находятся на боевом посту. Находящемуся на дежурных сутках дознавателю после сообщения о пожаре необходимо оперативно прибыть на место, где он должен определить очаг пожара, его предварительную причину, выяснить обстоятельства, предшествующие его возникновению.

Дознаватель, кроме специальных навыков и умений, должен обладать психологической выдержкой: находить подход к людям, у которых произошла трагедия - потеря близких и имущества.

«Дознаватель - очень ответственная, сложная, но интересная работа. Невозможно стать хорошим дознавателем, не отдавая себя полностью своей работе. Нужно уметь находить верные решения, основываясь на законе, а еще уметь понять чужую беду, проникнуться проблемой граждан, пострадавших от огня, и принять все меры, чтобы установить истинные причины пожара. Права на ошибку у дознавателя МЧС нет», - рассказывает Олеся.

В свободное от работы время лучший дознаватель занимается активным отдыхом: волейболом, катанием как на горных, так и на обычных лыжах. Увлекается монтажом видеороликов.

Кроме этого, Олеся Худова является донором крови. Примером в этом благородном деле стал для нее дедушка – почетный донор Самарской области.

«Я люблю свою профессию. Не бывает одинаковых пожаров, и каждый выезд для меня – повод лишний раз проверить себя и доказать, что смогу. Успехи в работе и преодоление профессиональных трудностей не обходятся для меня без поддержки коллег и близких. Приятно осознавать, что рядом есть люди, которые всегда поддержат и окажут помощь», - отметила Олеся, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО