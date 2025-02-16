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ГУ МЧС России по Самарской области: прaвильнaя паркoвка вашего автомобиля во дворе позволит пожарным быстрее добраться до места вызова

16 февраля 2025 16:06
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ГУ МЧС России по Самарской области: прaвильнaя паркoвка вашего автомобиля во дворе позволит пожарным быстрее добраться до места вызова

Поскольку проезд пожарных автомобилей должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести к большой потере времени, и, в свою очередь, создает опасность для граждан и их имущества. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к автолюбителям - выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда специальной техники! Нельзя допускать, чтобы из-за Вашего равнодушия и безучастия, люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому! В том числе, возможно, и Вашим близким! Паркуйте автомобили правильно!

При возникновении пожара необходимо также звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

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