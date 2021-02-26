ГУ МЧС: об обстановке с пожарами в Самарской области и подготовке к паводку

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Интервью врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Степанова Алексея Владимировича.

Алексей Владимирович, расскажите, какова статистика пожаров, произошедших с начала года в Самарской области на сегодняшний день?

С начала 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано 616 пожаров, на которых погибло 35 человек, в том числе 1 ребенок, получили травмы 39 человек.

Вместе с тем, с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода на территории Самарской области зафиксирован рост количества погибших людей на пожарах.

В ноябре 2020 года на территории Самарской области в результате пожаров погибло 18 человек, в декабре 2020 года погибло 22 человека.

Рост гибели людей также продолжается в 2021 году. Так, в январе 2021 года погибло 18 человек, в феврале – 17 человек.

Анализ пожаров, повлекших гибель людей показал, что одним из способствующих факторов, влияющих на возникновение указанных пожаров, явилось установление на территории Самарской области аномально - низкой температуры в осенне-зимний период 2020-2021 года. Температурный режим в данный период времени оказался ниже аналогичного периода 2019-2020 годов на 13 градусов.

Понижение температур характеризуется повышенным спросом энергопотребления с целью обогрева, в связи с чем, население в усиленном режиме, с большей нагрузкой использует электронагревательные приборы и отопительные устройства.

По причине нарушения правил пожарной безопасности, связанных с ненадлежащей эксплуатацией электронагревательных приборов и отопительных устройств, в жилом секторе количество пожаров в указанный период составляет 76% от общего количества произошедших пожаров.

Какие из пожаров были наиболее сложными, с какими трудностями пришлось столкнуться при их ликвидации?

Наиболее сложные и крупные пожары с начала года произошли в Самаре, на территории Самарского подшипникового завода и на территории продуктового рынка в Кировском районе.

Первый крупный пожар по 3 повышенному рангу, произошедший 1 января в трехэтажном здании на территории Самарского подшипникового завода, тушили более 12 часов, площадь пожара составила 3500 кв.м, привлекалось 227 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе было задействовано 2 пожарных поезда, к сожалению на пожаре погиб мужчина. Сложность тушения пожара заключалась в ветхости здания и угрозы обрушения конструкций.

Второй крупный пожар, которому был также присвоен повышенный ранг сложности «Пожар № 3», произошел 17 февраля на территории продуктового рынка «Ракита» в Кировском районе на ул. Магистральной. Данный пожар ликвидировали более 5 часов силами 126 человек и более 47 единиц техники, привлекался пожарный поезд, площадь пожара составила 1500 кв. м., сложность пожара заключалась в большой пожарной загрузке, сложности планировки и безводном районе, погибших и пострадавших на пожаре допущено не было.

Каковы основные причины пожаров в зимний и ранний весенний период?

Основными причинами пожаров в эти периоды являются аварийный режим работы электропроводки, нарушение правил эксплуатации отопительных и электроприборов, печного и газового оборудования, неосторожное обращение с огнем. При понижении температуры воздуха люди начинают активно использовать отопительные приборы, что может привести к перегрузке сети. Ветхая проводка тоже часто становится причиной пожаров. Опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации.

Какая работа проводится сотрудниками вашего ведомства по профилактике пожаров и гибели людей на них?

Ежедневно в Самарской области инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение пожаров в жилье. Это, в основном, рейды по местам проживания граждан и сходы с населением. В ходе рейдов осуществляется разъяснительная работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в быту. Основная цель рейдов – предупреждение возгораний и снижение их количества по причине невнимательного отношения к собственной безопасности, в частности – несоблюдения правил пользования бытовыми электронагревательными приборами и печным отоплением. Подобные профилактические беседы с населением проводятся регулярно, а с наступлением холодов работа в этом направлении ведётся в усиленном режиме. Ежедневно сотни жителей нашей области получают советы и рекомендации от сотрудников МЧС по безопасности. Однако, их важно не только знать, но и неукоснительно соблюдать, только тогда можно защитить себя и своих близких от беды. Кроме этого, сотрудниками МЧС ведется работа по установке в домах многодетных семей и семей, находящимися в сложной жизненной ситуации автономных дымовых пожарных извещателей. Это специальные приборы, которые в случае задымления предупреждают об опасности громким звуковым сигналом. При возникновении задымления, пожарный извещатель подаёт мощный звуковой сигнал, способный разбудить и предупредить об опасности даже крепко спящего человека. По статистике большинство пожаров происходит именно в ночное время, когда человек может получить отравление продуктами горения, не успев проснуться. Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Подача сигнала извещателя автоматически прекращается при устранении источника задымления. Как показывает статистика, такие устройства предупредили уже массу пожаров.

Совсем скоро наступит весна, а вместе с ее приходом возрастут сезонные риски, связанные с половодьем и паводком. Расскажите, как готовится Главное управление встретить эти сезонные явления?

В целях безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также осуществления оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Главном управлении МЧС России по Самарской области проводится работа по смягчению рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период, с администрациями муниципальных образований проводятся командно-штабные тренировки по организации взаимодействия при паводковом затоплении территории районов области, планируются маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления. В Главном управлении разработаны модели развития паводковой обстановки, отображающие зоны возможного подтопления в населенных пунктах.