Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»

90

В программе фестиваля насыщенная спортивная программа: утренняя зарядка, мастер-классы по айкидо, ушу, дзюдо и другим видам спорта.

На площадке ГТО проходит пробное выполнение нормативов. Каждый желающий может принять участие и проверить свой уровень физической подготовленности, а также попробовать свои силы в спортивных состязаниях на рекорд. Сильнейших выявляют в отжиманиях и рывке гири.



Сегодня вечером гостей и участников фестиваля ждет традиционный футбольный матч, в котором примут участие ветераны футбольного клуба «Крыльев Советов».

Кроме того, актер, режиссер и сценарист Никита Высоцкий на главной сцене Груши перед ценителями авторской песни презентует уникальное ледовое шоу, которое запланировано на 26 ноября в СКК «Дворец спорта». Оно будет посвящено 55-летнему юбилею концерта в Куйбышеве известного барда, его отца Владимира Высоцкого. Напомним, в 1967 году Владимир Семенович именно в нашем городе впервые выступил перед многотысячной аудиторией, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО