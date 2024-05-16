Грушинский фестиваль летом 2024 года в традиционном формате и в привычном месте не состоится

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51-й Грушинский фестиваль летом 2024 года в традиционном формате и в привычном месте – на фестивальной поляне Мастрюковских озёр – не состоится. Поляна будет закрыта для посещения и проезда.

Это обусловлено, в первую очередь, возможными рисками проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия. Особенности ландшафта фестивальной поляны, находящейся в уникальном природном заповеднике в пойме Волги, не позволяют обеспечить надлежащие меры безопасности, возложенные на организатора массовых мероприятий в соответствии с законодательством.

Мы искренне дорожим жизнью и здоровьем каждого участника, приезжающего на фестивальную поляну, и уверены, что петь песни у костров под открытым небом и сидеть «к плечу плечо» на Горе в нашу песенную ночь в сегодняшних реалиях невозможно.

Вместе с тем, в настоящее время мы готовим серию фестивальных концертов «На Грушинской волне», которые пройдут в Самарской области летом 2024 года. О программе будет сообщено дополнительно.

С любовью к каждому участнику фестиваля и надеждой на встречу на Грушинской поляне летом 2025 года, сообщает пресс-служба Грушинского клуба.

Фото: freepik.com