гречка и сахар, тампоны и прокладки, а также контактные линзы вошли в «кризисную потребительскую корзину» россиян

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Российские онлайн-покупатели в марте 2022 года сформировали «кризисную продовольственную корзину»: спрос на тампоны и прокладки, гречку, контактные линзы и корма для животных значительно вырос в период с 28 февраля по 27 марта 2022 года.

К такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), сравнив данные по определенным категориям товаров с аналогичным периодом месяцем ранее (31 января – 27 февраля 2022 года).

Уже традиционно индикаторами кризиса в России становятся крупы. Так, спрос на гречку в марте 2022 года увеличился на 256%, кукурузную крупу – на 24%, перловку – на 7%. Значительно вырос спрос на сахар и соль (+37%), а также на картофель (+31%). В «кризисную потребительскую корзину» россиян вошли и растительные масла – спрос на них увеличился на 11%.

«В течение марта российские потребители старались впрок закупиться бакалейными товарами с большим сроком годности, в основном опасаясь дефицита и спекулятивного роста цен. В то же время спрос на многие продукты, в том числе из-за их подорожания, просел. Например, спрос снизился на орехи (-17%) и фрукты (-16%), алкоголь (-15%), шоколад (-14%) и мясо (-11%)», – отмечают эксперты сервиса Price.ru.

Рекордные показатели также демонстрирует спрос на корма для животных. В частности, интерес россиян к кормам для кошек увеличился на 158%. Это говорит о желании создать запас еды для питомцев на случай ее дефицита или подорожания.

Значительно вырос спрос на средства женской гигиены (+129%). Ажиотаж связан с тем, что эти товары поставляются из-за рубежа и, соответственно, с риском их дефицита. Наибольший скачок показал спрос на тампоны (+808%) и прокладки (+400%). Также россияне чаще стали искать дезодоранты (+36%) и косметику (+29%). Спрос на контактные линзы вырос на 236%.

Немалый рост спроса показывают и детские товары. На 27% вырос интерес к детскому питанию, на 20% – к горшкам и сиденьям на унитаз, на 30% – к пеленкам и простыням. Подгузники также встали в ряд с товарами, на которые возник ажиотажный спрос (+221%).

Кроме того, большой интерес для покупателей стали представлять товары для дачи. Это связано с желанием россиян раньше открыть дачный сезон из-за раннего потепления и возможного роста цен на эти товары. Возможно также, что в связи с ростом цен дачники решили начать выращивать продукты на своих участках. Так, больше всего спрос увеличился на парники (+47%) и газонокосилки (+47% при росте цен в среднем на 51%). Помимо этого, спрос вырос на мотоблоки и культиваторы (+22% при росте цен в среднем на 44%), насосы (+10% при росте цен в среднем на 27%), а также на семена и рассаду (+10%).

Колоссальный интерес среди онлайн-покупателей был также зафиксирован к офисной бумаге стандартного формата А4. В середине марта многие СМИ сообщали о ее дефиците и резком подорожании. На фоне этого россияне стали чащи интересоваться ценами на бумагу. Спрос на нее в итоге вырос на 3391%.

Многие россияне на фоне роста цен и проблем с поставками решили успеть приобрести также новую бытовую технику: холодильники (спрос на них увеличился на 36% при росте цен в среднем на 20%), пылесосы (спрос +47%, цены – в среднем +3%), стиральные машины (спрос +32%), плиты (спрос +11%), посудомойки (спрос +38%, цены – в среднем +22%). На 39% вырос спрос на сейфы, что в каком-то смысле является продолжением тренда на массовое снятие наличных денег.

Помимо этого, с конца февраля сильно активизировались автомобилисты. В связи с подорожанием и возможным дефицитом возник ажиотажный спрос на основные автотовары: шины (+62% при росте цен в среднем на 9%), моторные масла (+336% при росте цен в среднем на 14%), автозапчасти (+53%), трансмиссионные масла (+106%).

«Новая потребительская корзина россиян отражает их опасения относительно возможного дефицита или подорожания определенных товаров. Причем в некоторых случаях именно ажиотажный спрос подогрел цены и создал по сути искусственный, временный дефицит ряда товаров, – считают эксперты сервиса Price.ru. – Мы продолжаем следить за тенденциями потребительского рынка и предостерегаем потребителей от необдуманных покупок».