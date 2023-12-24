«Гражданский мониторинг»: в Безенчукском районе Татьяна Нагорнова посетила регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД

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В Самарском регионе общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг».



В рамках акции по общественному контролю за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при О МВД России по Безенчукскому району Татьяна Нагорнова посетила регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД.



Проверку общественница начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всеми необходимыми сведениями для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции. Татьяна Александровна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО ГИБДД.



В этот день общественница присутствовала на экзамене, где местный житель сдавал теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация, сотрудники полиции вежливы и корректны с автолюбителем. При проверке общественницей нарушений требований законодательства не выявлено.



Татьяна Нагорнова также побеседовала с гражданами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовалась качеством обслуживания. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение, быстроту обслуживания. Нареканий со стороны граждан не поступило. Общественница обратила особое внимание на соблюдение требований законодательства, недопущение фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей районного центра.



Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при О МВД России по Безенчукскому району Татьяна Нагорнова дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что здесь созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг по линии Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО