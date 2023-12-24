Я нашел ошибку
Главные новости:
Католики готовятся встретить Рождество
Католики готовятся встретить Рождество
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре прошла международная матчевая встреча «Бокс на Волге».
Дмитрий Азаров открыл матчевую встречу «Бокс на Волге» между командами России и Кубы
Несколько простых советов, которые помогут сформировать здоровые привычки питания в семье:
Тольяттинский врач-эндокринолог: "Для избежания рисков для здоровья ребенка придерживайтесь принципов здорового питания в семье "
Будьте внимательны и осторожны!
25 декабря местами в Самарской области ожидается сильный снег
Губернатор Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина
Губернатор Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина
В этот день общественница присутствовала на экзамене, где местный житель сдавал теоретический тест для получения водительского удостоверения.
«Гражданский мониторинг»: в Безенчукском районе Татьяна Нагорнова посетила регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД
Они помогут защитникам Отечества выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.
24 декабря в Самаре Дмитрий Азаров передал новые беспилотники казачьему отряду «Ермак»
Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера
Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.94
0.23
EUR 101.29
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Гражданский мониторинг»: в Безенчукском районе Татьяна Нагорнова посетила регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД

24 декабря 2023 17:39
197
В этот день общественница присутствовала на экзамене, где местный житель сдавал теоретический тест для получения водительского удостоверения.

В Самарском регионе общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг».

В рамках акции по общественному контролю за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при О МВД России по Безенчукскому району Татьяна Нагорнова посетила регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД.

Проверку общественница начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всеми необходимыми сведениями для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции. Татьяна Александровна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО ГИБДД.

В этот день общественница присутствовала на экзамене, где местный житель сдавал теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация, сотрудники полиции вежливы и корректны с автолюбителем. При проверке общественницей нарушений требований законодательства не выявлено.

Татьяна Нагорнова также побеседовала с гражданами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовалась качеством обслуживания. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение, быстроту обслуживания. Нареканий со стороны граждан не поступило. Общественница обратила особое внимание на соблюдение требований законодательства, недопущение фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей районного центра.

Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при О МВД России по Безенчукскому району Татьяна Нагорнова дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что здесь созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг по линии Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре прошла международная матчевая встреча «Бокс на Волге».
24 декабря 2023  20:31
Дмитрий Азаров открыл матчевую встречу «Бокс на Волге» между командами России и Кубы
174
Они помогут защитникам Отечества выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.
24 декабря 2023  16:49
24 декабря в Самаре Дмитрий Азаров передал новые беспилотники казачьему отряду «Ермак»
255
Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России
23 декабря 2023  13:33
Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России
866
Губернатор поблагодарил активистов общественного движения за просветительскую работу, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей малой и большой Родине.
22 декабря 2023  21:35
Дмитрий Азаров встретился с активистами Союза генералов Самары
1080
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
22 декабря 2023  10:31
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
462
Весь список