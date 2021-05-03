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График работы соцзащиты в Самаре с 4 по 7 мая

3 мая 2021 12:11
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график работы соцзащиты в Самаре с 4 по 7 мая

Данные предоставили в Минсоцдемографии Самарской области.

Власти озвучили режим работы учреждений, подведомственных Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.

— С 4 по 7 мая управления социальной защиты населения и комплексные центры социального обслуживания населения работают в обычном режиме! Прием граждан ведется по предварительной записи! — подчеркнули в региональном Минсоцдемографии.

Решение о выходных с 1 по 10 мая включительно принял президент России Владимир Путин по просьбе главного санитарного врача Анны Поповой.

А вот здесь информация о графике работы поликлиник с 1 по 10 мая включительно, пишет 63.ру.

Теги: соцзащита

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