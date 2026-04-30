График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни

График работы экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области в праздничные дни.

В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан.

Выходные дни:

1 и 3 мая, а также с 9 по 10 мая 2026 года

оказание государственных услуг в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции осуществляться НЕ БУДЕТ, включая:

- проведение экзаменов на право управления транспортными средствами

- выдачу водительских удостоверений

Рабочие дни:

2 мая и с 4 по 8 мая 2026 года подразделения работают в штатном режиме. В этот период предоставляются следующие услуги:

- регистрация транспортных средств

- обмен водительских удостоверений

- приём квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО