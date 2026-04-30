График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни

График работы экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области в праздничные дни.
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан.
Выходные дни:
1 и 3 мая, а также с 9 по 10 мая 2026 года
оказание государственных услуг в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции осуществляться НЕ БУДЕТ, включая:
- проведение экзаменов на право управления транспортными средствами
- выдачу водительских удостоверений
Рабочие дни:
2 мая и с 4 по 8 мая 2026 года подразделения работают в штатном режиме. В этот период предоставляются следующие услуги:
- регистрация транспортных средств
- обмен водительских удостоверений
- приём квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами
