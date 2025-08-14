Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных

14 августа 2025 14:16
141
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С 01.09.2022 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН.

За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа:

- на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей;

- на должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей.

26.12.2022 вступил в силу Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных».

Операторам, ранее зарегистрированным в Реестре, необходимо предоставить уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Ознакомиться с новыми формами и примерами их заполнения можно на портале Персональных данных Роскомнадзора по следующим адресам:

- форма уведомления об обработке персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/;

- форма уведомления об изменении сведений https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/updateform/;

- форма уведомления о прекращении обработки персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/exclusion/;

- примеры заполнения документов https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/.

С целью ускорения процесса включения организации в реестр, рекомендуем вам пользоваться формами уведомлений в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА, либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-97, 250-05-82.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список