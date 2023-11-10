Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежегодно в Похвистневскую больницу госпитализируют порядка 1000 взрослых и детей с травмами.
Жители Похвистнево и близлежащих районов получают помощь в новом отделении
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированнымв Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
11 ноября в Самарской области без осадков, до +6°С
Курение табака — основной фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких . Курение более чем в 10 раз увеличивает  риск  развития ХОБЛ.
Хронические респираторные заболевания - фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней и рака легкого
Всего с жителями села заключено 126 договоров на догазификацию, 80 домовладений подключены к сетевому газу.
В селе Ягодное Самарской области построены три распределительных газопровода
Проверяющие обратили внимание на строгое соблюдение законности, вежливое и корректное общение с гражданами и на условия, в которых местные жители ожидают приема.
«Гражданский мониторинг»: в Кошкинском районе при проведении мероприятия общественники сняли видеоролик
Программа рабочей поездки была содержательной и насыщенной.
Прокурорские работники  посетили СИЗО-2 УФСИН СО
В ближайшие месяцы в регион планируют поставить более 200 единиц подвижного состава общественного транспорта.
В губернии продолжается обновление парка общественного транспорта
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.93
-0.27
EUR 98.41
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированнымв Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор

10 ноября 2023 16:13
193
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.

Актуальная информация! Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С 01.09.2022 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст.19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

26.12.2022 вступил в силу Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных».

Операторам, ранее зарегистрированным в Реестре, необходимо предоставить уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Ознакомиться с новыми формами и примерами их заполнения можно на портале Персональных данных Роскомнадзора по следующим адресам:

- форма уведомления об обработке персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/;

- форма уведомления об изменении сведений https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/updateform/;

- форма уведомления о прекращении обработки персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/exclusion/;

- примеры заполнения документов https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-97, 250-05-82.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023  12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
220
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
10 ноября 2023  12:01
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
305
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
10 ноября 2023  09:54
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
193
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
539
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
9 ноября 2023  11:53
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
383
Весь список