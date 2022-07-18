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Государственному пожарному надзору исполняется 95 лет

18 июля 2022 15:39
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В Самарской области взято на учет боле 43 тысяч объектов надзора, в том числе чрезвычайно высокой категории риска.

18 июля 2022 года Государственному пожарному надзору исполняется 95 лет. Официальная история службы началась в 1927 году, когда законодательно были закреплены функции по руководству, контролю и надзору за состоянием пожарной охраны и деятельностью пожарных организаций.

Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. На всех этапах своего становления Госпожнадзор решал важные задачи по спасению и сохранению человеческих жизней.

Сегодня это мощная и эффективная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации мер по защите населения и материальных ценностей от огня. Общая численность органов Госпожнадзора ФПС МЧС России составляет почти 13 тыс. человек.

В частности, в Самарской области с целью осуществления федерального государственного пожарного надзора Главным управлением МЧС России по региону взято на учет боле 43 тысяч объектов надзора, в том числе чрезвычайно высокой категории риска. На особом контроле службы находятся объекты с массовым пребыванием людей, а важнейшим направлением работы является пропаганда пожарной безопасности. Ежегодно в России инспекторы Госпожнадзора проводят до 750 тыс. мероприятий по контролю и профилактике пожаров, выявляя при этом до 5 млн замечаний требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

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