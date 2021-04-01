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Сегодня Государственное юридическое бюро Самарской области отмечает 15-летие своей деятельности. Коллектив юрбюро со знаменательной датой поздравил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Александр Фетисов отметил, что организация стала одним из главных провайдеров бесплатной юридической помощи в губернии, завоевав доверие тысяч граждан. Существующая сеть структурных подразделений Госюрбюро охватывает все муниципальные образования региона, сотрудники бюро проводят выездные консультации

Благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за это время была расширена структура бюро - с 5 до 14 подразделений, за счёт средств областного бюджета увеличивается финансирование деятельности юрбюро и адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

Благодарственным письмом Губернатора Самарской области награждена ведущий юрисконсульт ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» Ольга Коновалова.