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1 апреля Государственное юридическое бюро по Самарской области отметило 15-летие своей деятельности.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею, коллектив Госюрбюро поздравили заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, заместитель председателя Самарской Губернской Думы – председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействии коррупции Юрий Шевцов, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, исполняющий обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, Президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин, заведующий кафедрой и государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский, начальник Госюрбюро Ульяновской области Светлана Ильина.

«К настоящему моменту Государственное юридическое бюро стало одним из главных провайдеров бесплатной юридической помощи в нашем регионе, завоевав доверие тысяч граждан», - отметил Александр Фетисов.

За период существования Госюрбюро бесплатную юридическую помощь получили более 77 000 граждан, всего за этот период было оказано почти 130 тысяч юридических услуг.

Специализированная государственная организация по оказанию населению бесплатной юридической помощи – «Государственное юридическое бюро по Самарской области» - появилась в рамках эксперимента и успешно функционирует с 2006 года. Эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим граждан проходил всего в 10 субъектах Российской Федерации, среди которых была и Самарская область. Только шесть лет спустя, в 2012 году, Госюрбюро было передано в управление областному министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области с федерального уровня от Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области. Этот пятнадцатилетний период был временем больших перемен и важных событий в становлении и развитии института бесплатной юридической помощи. И в результате работа выстроена в единой системе комплексного социального сопровождения населения.

«Социальная защита – это сфера, которая держится на людях, на доброте и человечности. Выбор Минюста был сделан неслучайно, поскольку работа министерства всегда была ориентирована на поддержку граждан с их непростыми проблемами», - комментирует министр социально–демографической и семейной политики Самаркой области Марина Антимонова.

На тот момент учреждение состояло из центрального офиса в Самаре и 4 структурных подразделений - в Отрадном, Жигулевске, Кинеле и селе Богатом.

Благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за это время была расширена структура бюро - с 5 до 14 подразделений, за счет средств областного бюджета увеличивается финансирование деятельности юрбюро и адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Существующая сеть структурных подразделений Госюрбюро охватывает все муниципальные образования Самарской области, сотрудники учреждения проводят выездные консультации.

Получить бесплатную квалифицированную правовую поддержку могут наиболее незащищенные слои населения: малоимущие граждане, ветераны, пенсионеры, инвалиды. Наибольшее количество обращений, поступающих в бюро, касается вопросов жилищного права, гражданского права, вопросов социального обеспечения. Специалисты учреждения консультируют, помогают в составлении документов правового характера, представляют гражданина в государственных органах и в судах. Прием граждан проходит по предварительной записи.

Важным событием в день юбилея Госюрбюро стало подписание региональным Министерством социально-демографической и семейной политики и Уполномоченным по правам человека Самарской области соглашения о сотрудничестве и объединении усилий в деле защиты, содействия в восстановлении и соблюдения прав и свобод человека.

Сотрудникам учреждения - тем, кто каждый день отстаивает права и интересы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - вручили награды.