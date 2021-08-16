Государственная инспекция по маломерным судам Самарской области отмечает 50-летний юбилей

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В честь знаменательной даты в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание. Инспекторский состав и ветеранов ГИМС поздравил начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко:

«Уважаемые коллеги, ветераны! В этот день, 16 августа, Центр ГИМС Самарской области отмечает свой полувековой юбилей, 50-ю годовщину со дня образования. Сегодня все вопросы безопасности людей на водных объектах возложены на государственную инспекцию. Главная цель личного состава Центра ГИМС – это снижение гибели людей на водных акваториях региона и безаварийная эксплуатация маломерных судов. Примите искренние поздравления с 50-летием Государственной инспекции по маломерным судам Самарской области. От всей души желаю вам крепкого здоровья, всего самого доброго, светлого, выполнения всех задач и планов».

За образцовое исполнение должностных обязанностей и достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности наиболее отличившимся сотрудникам ГИМС были вручены почетные грамоты, ведомственные награды и объявлены благодарности.

Фото: облМЧС