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Госкомпании обязали перейти на российское ПО до конца 2024 года

25 января 2024 20:46
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Невыполнение рекомендаций может негативно сказаться на деятельности госкомпаний.

Госкорпорации и компании с государственным участием обязаны перейти на отечественный софт до конца 2024 года, сообщает iphones.ru со ссылкой на Ведомости.

С 1 января 2025 года госкомпании должны будут использовать российские операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации.

С 1 января 2026 года они также будут обязаны перейти на российские системы управления базами данных.

"Сроки окончательного перехода компаний на отечественное ПО во многом зависят от размера используемой цифровой инфраструктуры и объемов данных, подлежащих миграции с учетом перехода на отечественные решения. Именно этим обусловлена установка разных сроков по разным классам ПО", - представитель Минцифры.

Невыполнение рекомендаций может негативно сказаться на деятельности госкомпаний. В частности, на выделении субсидий и другой финансовой поддержки.

 

Фото:   pxhere.com

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