Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении англицизмов

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Депутаты Госдумы на заседании во вторник практически единогласно поддержали законопроект о защите русского языка — «за» проголосовали 417 человек, один воздержался (трансляция заседания велась на сайте Госдумы), пишет РБК.

Представляли законопроект первый заместитель председателя комитета по культуре, депутат Александр Шолохов (внук писателя Михаила Шолохова, кандидат биологических наук) и председатель комитета Ольга Казакова.

Депутат Шолохов заявил о ведущейся «агрессивной и целенаправленной атаке на национальные культуры», что подтверждает идущее «разоблачение USAID». Однако, уверял Шолохов, «никто не говорит о запрете иностранных слов» или о том, чтобы «одним щелчком поменять то, что развивалось 40 лет». «Никто не предлагает переименовывать вайфай», — настаивал Шолохов. Суть закона, по его словам, в преимущественном использовании русского языка.

Председатель комитета Казакова отметила, что законопроект комитет поддержал концептуально, но к нему было подано множество замечаний, были проведены консультации на девяти площадках — с представителями государственных СМИ, застройщиков и другими заинтересованными сторонами. По итогам данной работы комитетом был определен круг вопросов, которые требуют существенной доработки, сообщила она. Так, по словам Казаковой, было изменено первоначально содержавшееся в законопроекте предложение распространить действие на все материалы СМИ.

«Что касается торговых знаков и фирменных наименований, то фирменных наименований не касается. Не нужно менять названия, которые уже есть», — сообщила Казакова.

В строительстве существующие названия также менять будет не нужно, сказала председатель комитета. Нормы использования только названий на русском языке, по ее словам, коснутся лишь тех объектов, что только строятся или находятся на стадии проектной документации.

Эти и другие изменения будут внесены в законопроект ко второму чтению, сказал Казакова.

Законопроект был внесен группой депутатов в октябре 2023 года, одним из главных авторов стала Елена Ямпольская, возглавлявшая тогда комитет по культуре. В мае 2024 года она стала советником президента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующим законом определено: при использовании наряду с русским языком других языков их тексты должны быть идентичными по содержанию и равнозначными по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковый цвет, тип и размер шрифта. Однако на практике «отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях и т.д. на иностранном языке», а рекламные щиты, вывески, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры «повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами».

Основной смысл законопроекта, как указано в пояснительно записке, — «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и прежде всего в публичном пространстве (в сфере рекламы, при продаже товаров, в продукции СМИ). Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open, указывали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Так, в градостроительный кодекс авторы планировали внести изменения, чтобы в долевом строительстве закрепить наименование на русском языке коммерческого обозначения объекта строительства, в том числе наименование жилого комплекса.

Председатель комитета нижней палаты по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов на заседании во вторник призвал вписать в законопроект возможность использовать в названиях наравне с русским национальные языки.