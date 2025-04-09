Госдума рассмотрит проект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от налога на доход женщин с детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми. Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Государственной думы. Соавтором инициативы выступил заместитель председателя Госдумы, депутат парламентской фракции СРЗП Александр Бабаков", - говорится в сообщении.

Законопроектом, который есть в распоряжении ТАСС, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Предлагается освободить от налога на доход женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда. Также законопроектом предлагается освободить от налога на доход женщин любого возраста в случае рождения или усыновления второго ребенка при условии, что их доход не превышает в четыре раза минимальный размер оплаты труда.

"Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране", - пояснил ТАСС Миронов.