Госдума рассмотрит проект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнулась с машиной "скорой помощи"
В Самаре легковушка столкнулась с машиной "скорой помощи"
Через 10 дней в Самаре стартует Суперфинал «КЭС-баскета»
Через 10 дней в Самаре стартует Суперфинал «КЭС-баскета»
Прокуратура Самары контролирует приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние
Прокуратура Самары контролирует приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние
Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц
Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц
Молодежка Народного Фронта приглашает самарцев на субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Молодежка Народного Фронта приглашает самарцев на субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона
Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона
Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли
Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-0.73
EUR 93.78
-0.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
«Чистый город»: 12 апреля в Сквере Мичурина состоится субботник 
Для юных самарцев в музее "Заварка" пройдет мастер-класс от мастерской «Столярник»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Госдума рассмотрит проект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

9 апреля 2025 09:53
154
Госдума рассмотрит проект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от налога на доход женщин с детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми. Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Государственной думы. Соавтором инициативы выступил заместитель председателя Госдумы, депутат парламентской фракции СРЗП Александр Бабаков", - говорится в сообщении.

Законопроектом, который есть в распоряжении ТАСС, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Предлагается освободить от налога на доход женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда. Также законопроектом предлагается освободить от налога на доход женщин любого возраста в случае рождения или усыновления второго ребенка при условии, что их доход не превышает в четыре раза минимальный размер оплаты труда.

"Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране", - пояснил ТАСС Миронов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
140
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
423
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
906
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
499
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
445
Весь список