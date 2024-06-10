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Госавтоинспекция СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

10 июня 2024 15:26
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Во время рейдовых мероприятий выявлен 51 нарушитель правил перевозки детей.

За период рейдовых мероприятий с 7 июня по 9 июня 2024 года, полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 81 водитель за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 240 водителей. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлен 51 нарушитель правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 32 правонарушителя со стороны водителей и 47 - со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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