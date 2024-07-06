Госавтоинспекция Красноярского района проводит мероприятие под условным названием «Трактор»

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Профилактическое мероприятие под условным названием «Трактор» проводят Госавтоинспекция Красноярского района совместно с Управлением Гостехнадзора по Самарской области.



Целью мероприятия является снижение количества дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев с участием тракторов и другой самоходной техники.



Проверке подвергается техническое состояние тракторов и самоходной техники, их допуск к эксплуатации.



Кроме того, сотрудники ДПС усилят работу по надзору за соблюдением водителями тракторов, самоходных машин и механизмов Правил дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГАИ СО