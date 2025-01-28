Госавтоинспекторы СО вместе с родительским патрулем провели профилактические беседы с юными участникам дорожного движения

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В Самарской области сотрудники полиции совместно с родительским патрулем проводят регулярную профилактическую работу с детьми и подростками с целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.



Так, в Чапаевске, Нефтегорске, Елховском и Приволжском районах Госавтоинспекторы провели беседы со школьниками, в ходе которых напомнили ребятам правила дорожного движения, рассказали о важности безопасного поведения при катании на тюбингах и санках, и необходимости применения световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости, объяснив, как правильно их носить и использовать.



В завершение мероприятий полицейские вручили юным участникам дорожного движения светоотражающие значки и призвали строго соблюдать ПДД РФ.

Фото: ГАИ Самарской области