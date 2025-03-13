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Госавтоинспекторы Самарской области провели познавательные беседы со школьниками

13 марта 2025 12:05
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Госавтоинспекторы Самарской области провели познавательные беседы со школьниками

Ребятам рассказали о задачах и служебных буднях сотрудников Госавтоинспекции, об особенностях учебы в ведомственных вузах и призвали соблюдать ПДД.

Госавтоинспекторы Самарской области регулярно проводят профориентационные и профилактические встречи с подрастающим поколением.

Так, в Клявлино сотрудники Госавтоинспекции встретились с учащимися 8-9 «Полицейских классов».

В ходе мероприятия полицейские познакомили школьников с историей образования Госавтоинспекции, рассказали о задачах и служебных буднях сотрудников.

Полицейские обратили внимание ребят на порядок поступления в Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова, рассказав об особенностях учебного процесса и объяснили, что при отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел особое внимание уделяется их уровню образования, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.

В завершение мероприятия педагогический коллектив и учащиеся поблагодарили полицейских за познавательную информацию.

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района совместно с отрядом ЮИД провели с учениками местной школы беседу о правилах управления мототехникой. Кроме того, полицейские рассказали школьникам о пользе световозвращающих элементов, объяснив, какие бывают световозвращатели и как правильно их крепить на одежде, чтобы быть заметными на дороге и призвали ребят строго соблюдать Правила дорожного движения.

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