«Горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита работает в Самаре

119

28 апреля по 11 мая 2025 года в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» работает «горячая линия», посвященная профилактике клещевого вирусного энцефалита.



Специалисты консультируют всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща, а также расскажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.



Управление Роспотребнадзора по Самарской области проводит консультации в рабочие дни - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45 по тел. 8(846)267-42-94. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» принимают звонки в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:45 по тел.8(846)260-38-21.



Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43 (звонок бесплатный).

Фото: администрация Самапры