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Город Касимов готовится к установлению нового рекорда – созданию самой большой авоськи

23 сентября 2023 16:29
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По словам мэра города, авоська является настоящим символом истории и вдохновения.

Город Касимов Рязанской области готовится к установлению нового рекорда – созданию самой большой авоськи. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Иван Бахилов, пишут Рязанские ведомости.

Он побывал с рабочим визитом в одном из предприятий города и обсудил с руководством детали публичной презентации рекорда в рамках Казанской ярмарки, которая состоится с 13 по 15 октября.

«Это событие запланировано так, чтобы подчеркнуть значение и гордость за достижение, которое будет установлено в Касимове», – написал Иван Бахилов.

По его словам, авоська является настоящим символом истории и вдохновения. Она пережила СССР, с течением времени ушла в прошлое, но сейчас вновь приобретает популярность и становится модным аксессуаром.

 

Фото: ru.freepik.com

 

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