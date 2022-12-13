Голосуй за Студвесну: участвовать может абсолютно каждый

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Юбилейная Российская студенческая весна вышла в финал премии «Время молодых» номинации «Событие года» и теперь пришло время народного голосования. Оно продлится до 23:59 (мск) 18 декабря, участвовать может абсолютно каждый!

Переходите по ссылке и оставляйте свой голос → vk.cc/cjxUnd



Напомним, с 18 по 24 мая 2022 года в Самаре проходил масштабный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», которая объединила 5 000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации ДНР, ЛНР и стран СНГ.



Фестиваль, зародившийся 30 лет назад на самарской земле, стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения. Частью невероятного праздника молодежи и творчества стали сотни тысяч жителей губернии.

Фото: минспорта СО