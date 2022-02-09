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Годовая инфляция в России за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%

9 февраля 2022 23:20
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По данным Минэкономразвития, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары.

Инфляция в России в январе 2022 года составила 0,99% после 0,82% в декабре 2021-го. Это следует 9 февраля из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, передают "Известия".

В годовом выражении инфляция в январе 2022 года ускорилась до 8,73%. Тогда как к 4 февраля того же года она ускорилась до 8,80%.

По данным Минэкономразвития, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары.

Ранее, 8 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инфляционное давление в России связано с общемировыми тенденциями. По его словам, в настоящее время власти страны принимают необходимые меры для стабилизации ситуации.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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