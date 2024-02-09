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Год ремонта в Самаре: на каких спецов ажиотаж в 2024 году

9 февраля 2024 12:30
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Год ремонта в Самаре: на каких спецов ажиотаж в 2024 году

По данным Авито Услуг, самарцы все чаще предпочитают доверить планирование ремонта дизайнерам интерьеров и готовы полностью делегировать процесс ремонта специалистам.

В 2023 году продолжился бум на самарском рынке недвижимости, и в начале 2024 самарцы начали планировать ремонт. В Самаре спрос на специалистов по ремонтным работам вырос на 25% по сравнению с январем прошлого года. При этом больше всего вырос интерес самарцев к плиточным работам (+138%), работе с потолками (+138%), установке вентиляции (+93%), услугам электриков (+40%), малярным работам и поклейке обоев (+25%) и установке дверей (+20%).

Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах:

«По данным нашей платформы, самарцы все чаще делегируют ремонт специалистам, так как это экономит время, деньги и нервы. При этом мы видим, что предложение услуг от мастеров по ремонту также растет (+5%). Услуги становятся разнообразнее, подход людей к ремонту также меняется, например, растет интерес к дизайнерам интерьеров, которые могут детально спланировать ремонт и оценить затраты на старте. Мы, как платформа, рекомендуем внимательно изучать отзывы на мастеров, коммуницировать с ними на нашей площадке и смотреть на рейтинги, это поможет выбрать подходящего специалиста под запрос заказчика».

Самарцы все чаще выбирают организацию ремонта под ключ

Все больше самарцев обращаются к специалистам, которые делают ремонт под ключ или проектируют дизайн интерьеров. Самарцы делают ставку на продуманный и проработанный дизайн, чтобы не переплачивать за материалы и мебель, а также понимать, какие специалисты и на какой стадии ремонта могут понадобиться. В начале этого месяца спрос на ремонт квартир и домов под ключ вырос на 12%, а спрос на дизайнеров интерьеров увеличился на 147%.

Какие услуги по ремонту ищут в Самаре чаще всего

По данным Авито Услуг, в начале 2024 года в топе по спросу — услуги по неотложному ремонту. Электриков —  на 40%. Сборка и ремонт мебели по-прежнему популярны. После ухода ИКЕА самарцы стали обращаться к сборщикам новой мебели и мастерам по ремонту старой на 16% чаще.

Самые популярные специалисты по ремонту квартир и домов — мастера по потолку, оклейке обоев и малярным работам, мастера по плитке, установщики дверей и стекольщики балконов.

 

Самые популярные у самарцев услуги в сфере ремонта в январе 2024 года

1

Услуги сантехников

2

Сборка и ремонт мебели

3

Услуги мастеров по потолкам

4

Услуги электриков

5

Оклейка обоев и малярные работы

6

Установка полов и напольных покрытий

7

Плиточные работы

8

Штукатурные работы

9

Остекление балконов

10

Установка дверей

 

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