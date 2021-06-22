Главный врач Самарской городской больницы рассказала о показаниях для вакцинации от коронавируса

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Сегодня Самарская область находится в числе регионов-лидеров, где удается сдерживать распространение коронавируса. Однако сезон отпусков и угроза проникновения в губернию нового индийского штамма может дестабилизировать эпидобстановку. Медики уверены: держать оборону поможет вакцинация.



Главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова рассказала о показаниях для вакцинации от коронавируса:



- Противопоказаний к прививке практически нет. Сейчас вакцинироваться нельзя пациентам, которые находятся в стадии активного лечения онкологии. А пролеченные онкозаболевания и ремиссия не являются противопоказанием. Аллергия в острой стадии - тоже повод лишь временно перенести вакцинацию, но не отказываться от нее совсем. Необходимо прийти на прием к аллергологу и составить план подготовки к прививке.



Медик отметила, что аллергики часто боятся вакцинироваться из-за того, что раньше препараты создавали на основе куриного белка - мощного аллергена. Часть людей с аллергией на него не делала прививки вовсе. Новые же вакцины не содержат этот компонент.



Еще одно противопоказание для вакцинации на сегодняшний день - беременность. При этом Анна Дубасова говорит, что уже идет подготовка и исследования в этой области, которые в ближайшей перспективе позволят прививать и будущих матерей.



Медик подчеркнула: в ее практике не встречалось тяжелых осложнений и аллергических реакций после прививок, сообщает sоva.info.

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