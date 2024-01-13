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Главный психиатр региона рассказал о значимости физической активности для людей старшего возраста

13 января 2024 16:36
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Любые формы двигательной активности способствуют улучшению когнитивных функций.

Любые формы двигательной активности способствуют улучшению когнитивных функций. Это происходит из за того, что нервные импульсы от мышц идут в головной мозг и способствуют его функционированию.

О значимости физической активности для людей старшего возраста рассказывает главный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения Самарской области, к.м.н., Михаил Шейфер:

«В системе оказания помощи людям старшего возраста на базе дневных стационаров областной клинической психиатрической больницы работают "Школы памяти". Это реабилитационная программа для людей с начальными признаками когнитивных нарушений.
Она позволяет предотвратить развитие деменции у лиц старшей возрастной группы.

Работа "Школ памяти" включает три составляющие:

- Медицинская - консультации врача-психиатра, контроль соматического состояния (артериального давления, уровня сахара крови, холестерина), необходимую поддерживающую лекарственную терапию
- Психологическая - тестирование и специальные занятия по тренингу памяти, внимания, творческие занятия
- Лечебная физкультура с мячами и гимнастическими палками. Нагрузка точно рассчитана в соответствии с возрастом и самочувствием участников занятий.

Такой комплексный подход позволяет формировать новые нейронные связи, что и обеспечивает улучшение когнитивных функций. Кроме того, повышение двигательной активности и общение - социализация, - безусловно, влияют на настроение и самочувствие.

Любая физическая активность - пешие прогулки, утренняя или вечерняя пятиминутная зарядка, фитнес, йога, езда на велосипеде, лыжи, плавание, танцы, - подобранная по интересам и физическим возможностям человека, играет большую роль в поддержании когнитивных функций и позитивного настроения".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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