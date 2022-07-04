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Главный инфекционист Самары: "Регулярная вакцинопрофилактика COVID-19 защищает и сдерживает распространение инфекции"

4 июля 2022 19:55
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Пациенты, своевременно прошедшие вакцинацию, переносят инфекцию значительно легче, в большинстве случаев им не нужна госпитализация.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Сергеевна Киндалова:

- В настоящее время ситуация с распространением COVID-19 в России стабильна. Число заражений невысокое, инфекционные госпитали принимают небольшое количество пациентов. При этом по-прежнему важны профилактические меры, которые помогают обезопасить себя от опасной инфекции.

Спустя 6 месяцев после вакцинации или перенесенной болезни важно повторить процедуру.

И вот почему:

— иммунитет после прививки почти всегда более устойчив, чем тот, что формируется после болезни

— пациенты, своевременно прошедшие вакцинацию, переносят инфекцию значительно легче, в большинстве случаев им не нужна госпитализация

— в случае госпитализации привитые получают минимальную терапию: они не нуждаются в поддержке кислородом, им не показаны антибиотики, так как у них нет бактериальных осложнений. Продолжительность госпитализации для них в среднем в 2 раза меньше, чем для непривитых, риск летального исхода минимален

— регулярная вакцинопрофилактика COVID-19 защищает и сдерживает распространение инфекции.

Берегите себя, своевременно вакцинируйтесь!

 

Фото из открытых источников

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