Главное управление МЧС СО напоминает об опасности схода снега и наледи с крыш

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В зимний период на крышах зданий скапливается большое количество снега. Во время оттепели происходит сход снежной наледи и сосулек, что может послужить причиной травматизма и даже гибели людей.

Так, 1 февраля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о сходе наледи с крыши балкона 12 этажа многоквартирного жилого дома на улице Пензенской. В результате происшествия пострадала женщина (ушиб мягких тканей головы), от госпитализации отказалась.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения снега и сосулек, необходимо:

- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;

- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;

- не паркуйте под крышами домов автомобили;

- своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;

- самостоятельно не сбивайте снежную наледь и сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих;

Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей;

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС