Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает свое двухлетие

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В четверг, 27 апреля, в региональном центре «Мой бизнес» прошел день открытых дверей, посвященный двухлетию Дома предпринимателя. В апреле 2021 года старт работе центра дал губернатор Дмитрий Азаров.

«Важно, чтобы появлялись новые ответственные предприниматели, люди с инициативой, с креативом, люди, которые готовы работать на благо общества», – отметил глава региона в ходе церемонии открытия центра. Центры «Мой бизнес» создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня региональная сеть насчитывает 11 площадок, в каждом городском округе. В конце марта была запущена работа центра «Мой бизнес» в Жигулевске.



«Для всей команды областного Правительства развитие бизнеса является абсолютным приоритетом. В каждом городском округе теперь есть свой Дом предпринимателя, а в Самаре работает региональный центр «Мой бизнес», который координирует общую работу и, в том числе, в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - За 4 года работы центры «Мой бизнес» оказали предпринимателям свыше 65 тысяч услуг. Я приглашаю предпринимателей активно использовать возможности для развития своего дела, созданные в регионе.

В центры «Мой бизнес» может обратиться каждый начинающий или действующий предприниматель. Здесь его проконсультируют по вопросам регистрации своего дела, а также по любым вопросам, связанным с ведением бизнес-деятельности и получением инструментов господдержки. Это образовательные, финансовые, имущественные инструменты, а также услуги продвижения, содействия при выходе на экспорт и многие другие.



На площадке регионального центра проходят значимые бизнес-мероприятия, предпринимательские форумы, регулярные встречи власти и бизнеса.



В день открытых дверей здесь прошли консультации от руководителей организаций инфраструктуры поддержки, а также региональных органов власти и ведомств. Также был организован онлайн-урок по финансовой грамотности и интерактивная лекция-экскурсия «Истории успеха предпринимателей Самары прошлых веков».

«Команда центра за два года проделала большую работу по развитию предпринимательства в Самарской области. Желаю центру «Мой бизнес» процветания, поддержки партнеров, не останавливаться на достигнутом», - отметила собственник АИН «ВИП Компания», руководитель проекта «Моя Ильинка» Татьяна Сырова.



Маркетолог ООО «Автотрансформатор» Ирина Бутахина поздравила центр прямо с выставки «Нефтегаз», которая проходит в Москве. Организация участия в отраслевых выставках – один из инструментов поддержки производителей, действующий в Самарской области. «Благодаря центру «Мой бизнес» мы на выставке! Желаю центру роста и успехов, расти и крепчать, как и мы растем с его поддержкой», - отметила Ирина Бутахина.



«Руководство и экспертов центра «Мой бизнес» поздравляю с этим замечательным событием и благодарю за индивидуальный подход и адресное решение вопросов каждого предпринимателя», - подчеркнул основатель тольяттинской сети кондитерских «Белый фартук» Андрей Сажнев.

Фото: департамент информационной политики СО