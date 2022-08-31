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Глава Самары встретилась с жителями, дома которых попадают под расселение в связи со строительством метро «Театральная»

31 августа 2022 21:19
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По оценке экспертов 68 домов после строительства станции нельзя будет эксплуатировать из-за акустического и вибрационного воздействия метрополитена.

В Самаре активно ведется строительство новой станции метро «Театральная», которая соединит жилые микрорайоны Безымянка и Юнгородок с историческим центром города. Важный инфраструктурный проект позволит решить многие транспортные проблемы региональной столицы и в целом положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона, даст новый импульс для развития Самары.

Вопросы расселения самарцев из муниципального жилья, дома которых находятся в зоне строительства, обсудили с жителями Ленинского района в среду, 31 августа. Встреча прошла с участием Главы Самары Елены Лапушкиной, министра строительства Самарской области Николая Плаксина, руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Андрея Белоклокова, депутатов Самарской Губернской Думы, представителей профильных ведомств и департаментов.

Региональным министерством строительства была проведена оценка влияния проводимых строительных работ, а также технического состояния домов и возможности компенсационных мер. По оценке экспертов 68 домов после строительства станции нельзя будет эксплуатировать из-за акустического и вибрационного воздействия метрополитена.

«Многие старые здания возводились без фундамента. Прямое воздействие метро, акустика, вибрация и нарушения санитарно-эпидемиологических норм могут негативно отразиться на благополучии жильцов. Закон требует переселить людей», - отметил заместитель директора Управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

Метро строится в непосредственной близости от домов, которые имеют ограниченные технические характеристики или признаны аварийными. Часть зданий подлежит расселению, изъятию и сносу. Девять объектов культурного наследия будут переквалифицированы в административно-хозяйственные постройки.

«Переселение из домов, оказавшихся в зоне строительства метро – необходимость, связанная с обеспечением безопасности и благополучия жителей. Понимаем, что любое строительство создает определенный дискомфорт, и для жителей домов на улицах Галактионовской и Самарской это большие неудобства. У каждого жителя своя ситуация, свой личный вопрос. Мы никого не оставим без внимания. С каждой ситуацией будем работать индивидуально – разъяснять, разбираться в нюансах регулярно и столько, сколько потребуется, чтобы для каждого была обеспечена понятная и прозрачная процедура, чтобы никто не сомневался в соблюдении собственных прав и жилищного законодательства», - подчеркнула Елена Лапушкина.

В частности, всем проживающим в муниципальных помещениях по закону будет предоставлена жилплощадь на замену. Глава Самары отметила, что закупки уже проводятся. Интересы жителей будут максимально учтены, и каждому достанется комната или квартира площадью не меньше предыдущей.

«С пятого сентября в администрации Ленинского района будет открыт кабинет, в котором квалифицированные специалисты, юристы в сфере жилищного строительства будут оказывать необходимые всем консультации. Со своей стороны хочу сказать, что и двери министерства строительства всегда открыты. Мы готовы к диалогу», - отметил Николай Плаксин.

Строительство новой станции метро реализуется на средства инфраструктурного кредита в объеме 10 369,9 млн рублей. Решение о поддержке заявки на проект по комплексному развитию территории городского округа Самара со строительством метрополитена было принято Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина.

Самарская область вошла в число регионов, которым были предоставлены возможности реализации масштабных проектов с помощью механизма инфраструктурных кредитов, благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова и областного Правительства.

Реализация проекта находится под контролем Председателя Правительства региона Виктора Кудряшова; совещания в формате штаба по решению рабочих вопросов проводятся регулярно.

 

Фото:   администрация Самары

 

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