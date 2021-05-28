Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой

152

27 мая 2021 года Глава Самары Елена Лапушкина выступила с отчетом перед депутатами Думы городского округа. В своем выступлении Глава города подробно осветила итоги работы за прошлый год по всем направлениям деятельности администрации: городской бюджет, социальная сфера, образование, ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, переселение из ветхого и аварийного фонда, поддержка предпринимательства.

«Прошедший год был непростым как для страны в целом, так и для нашего города. Введенные в апреле прошлого года ограничительные меры – переход на удаленную работу и дистанционное обучение, временное прекращение или ограничение работы многих организаций, предприятий и предпринимателей оказали негативное воздействие на развитие экономики и социальной сферы», – начала свое выступление Елена Лапушкина, – «Но нужно сказать, что, несмотря на трудности, Самара по итогам истекшего года успешно справилась с поставленными задачами. Удалось выполнить намеченные планы по строительству и реконструкции важнейших объектов социальной и коммунальной сферы, достичь целевых показателей национальных и региональных проектов», – подчеркнула мэр.

Налоговые и неналоговые доходы городского округа Самара увеличились на 55,0 млн. рублей и составили более 15 млрд. рублей. Благодаря поддержке областного Правительства и лично Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова безвозмездные поступления выросли на 13 %. «В целом доходы бюджета городского округа Самара увеличились более чем на 6% и превысили 30 миллиардов рублей», – отметила Елена Лапушкина. Расходы бюджета городского округа Самара составили 30 млрд. 89 млн. рублей. Более 88 % расходов были направлены на финансирование социально значимых отраслей: образование, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику и культуру.

Отдельное внимание в своем отчете мэр уделила строительству новых учреждений образования. В 2020 году введены в эксплуатацию 2 новых детских сада на 455 мест, из них 135 ясельных, это и детский сад на улице Ташкентской на 240 мест (из них 80 ясельных), и детский сад в жилом районе «Волгарь» на 215 мест (из них 55 ясельных). Начато строительство детского сада по улице Подшипниковой, 27 в Октябрьском районе на 112 мест (из них 21 ясельное).

Завершено строительство 2-х общеобразовательных школ. Это школа № 68 в Новой Самаре на 1200 мест и школа № 26 в Октябрьском районе на Пятой Просеке на 600 мест. Сейчас на Пятой просеке ведется строительство второй очереди школы № 26 на 850 мест и дошкольного учреждения на 75 мест. Также ведутся предпроектные работы по строительству общеобразовательной школы на 550 мест в Октябрьском районе (в границах проспекта Масленникова, улиц Ново-Садовой, Николая Панова и Скляренко).

Благодаря нацпроекту «Культура» в прошлом году проведено оснащение музыкальными инструментами 4-х городских музыкальных школ, произведена поставка нотной литературы, мебели, компьютерного оборудования. На эти цели направлено 23 млн. рублей. На территории города появилось 7 новых спортивных объектов.

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году объем выделенных на дорожный ремонт средств составил 1 млрд. 245 млн. руб. Это позволило отремонтировать более 54 км асфальтового покрытия. Выполнен комплексный ремонт 5-ти автодорог: закончен комплексный ремонт улиц Стара-Загора и Победы; улицы Мичурина; первый этап комплексного ремонта улиц Арцыбушевской и Ленинской, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

В 2020 году благоустроено 6 общественных территорий в рамках национального проекта «жилье и городская среда»: бульвар по ул. Мичурина; сквер по ул. Овчарова; сквер Александра Невского; сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромная; сквер Речников; Ерик-Парк. Два общественных пространства – сквер Овчарова и сквер на Авроре вошли в реестр лучших муниципальных практик России, подготовленный Минстроем Российской Федерации.

В 2020 году впервые за 28 лет для самарского метрополитена закуплен новый четырехвагонный поезд. Он адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в прошлом году были капитально отремонтированы 6 вагонов.

С июня 2019 года в Самаре реализуется концессионное соглашение с ООО «Самарские коммунальные системы».

Общий объем вложенных предприятием средств в течение всего срока действия соглашения составит 17 млрд. 221 млн. руб. В 2020 году инвестиции составили 1 млрд. 59 млн. рублей, что позволило обновить объекты водоснабжения и водоотведения, а самое главное снизить экологическую нагрузку на реку Волгу. Создано и реконструировано 249 объектов.

Для улучшения качества воды в Куйбышевском районе, в том числе в микрорайоне Волгарь, начато проектирование 2-х водоводов диаметром 1000 мм. Начато строительство 2 водоводов диаметром 600 мм в поселке Управленческий Красноглинского района.

Самара стала одним из первых городов-миллионников, включенных в ценовую зону теплоснабжения. «Переход на модель альтернативной котельной позволил увеличить объемы ремонта теплосетей. Общий объем инвестиционных вложений в рамках проекта с 2020 по 2034 год составит более 35 млрд. рублей. Всего за 2020 год переложено 32 км теплосетей. Это в 2 раза больше, чем в 2019-м», - отметила Елена Лапушкина.