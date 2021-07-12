Глава Самары вручила сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям

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В пятницу, 9 июля, Глава Самары Елена Лапушкина вместе с председателем Думы городского округа Самара Алексеем Дегтевым вручила сертификаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий. В этом году две многодетные семьи – Пироговы и Михайловы – получили денежные средства от города.

В семье Пироговой Елены Алексеевны, рождены и воспитываются 5 детей – все девочки. Елена Алексеевна – любящая и заботливая мама, создает для своих дочерей все условия для их разностороннего развития. Дети растут талантливыми, трудолюбивыми и успешными.

В семье Михайловой Елены Михайловны 6 человек, из них 5 детей. Елена Михайловна окружает своих детей заботой и вниманием, уделяет много времени их образованию. Семья очень дружная и сплоченная. Дети заботятся друг о друге и помогают маме.

«Мне очень приятно сегодня вручить эти сертификаты, которые помогут вам улучшить жилищные условия. Для нас очень важно, чтобы многодетным семьям было комфортно жить в Самаре. Поздравляю от всей души. Надеюсь, в скоро времени вы приобретете новое жильё, которое станет для вас и ваших детей тёплым и уютным домом», - поздравила Глава города Елена Лапушкина.

Одна из многодетных мам выступила с ответным словом и поблагодарила Главу города за предоставленную возможность улучшить жилищные условия. «Хочу от всей души поблагодарить вас за вашу работу, за то, что оказываете многодетным семьям повышенное внимание. Спасибо Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки и Департаменту управления имуществом за помощь в получении сертификата. Для нашей семьи приобретение нового жилища – это большой шаг», – сказала Елена Алексеевна Пирогова.

В Самаре проживает 6 038 многодетных семей, в которых воспитывается 19 273 ребенка.

С 2019 года впервые в Самаре из бюджета города многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживающим на территории городского округа Самара предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным об оказании максимального содействия многодетным семьям.

В 2021 году предусмотрено выделение денежных средств на приобретение жилых помещений двум многодетным семьям.