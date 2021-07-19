Елена Лапушкина проверила ход ремонтных работ в городских библиотеках

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В пятницу 16 июля Глава города проверила ход выполнения текущих ремонтных работ в городских библиотеках. Елена Лапушкина посетила Центральную городскую библиотеку им. Н.К. Крупской и филиал детской библиотеки №14.

Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура».

На данный момент в центральной библиотеке им. Н.К. Крупской закончен демонтаж покрытий пола и стен, рабочие приступили к ремонтным работам. Ведется полная замена коммуникаций – отопления, электричества и водопровода. Дизайн-проектом в библиотеке предусмотрены мягкие зоны и рабочие места.

Следующим пунктом объезда стала детская библиотека №14 на улице Ленинградской. Уже завершен демонтаж перегородок, стяжка пола, установлены инженерные коммуникации. Ведутся отделочные работы. Для обновления библиотеки закуплена новая мебель и специальное оборудование для медиазоны. В здании также предусмотрен доступ для маломобильных граждан.