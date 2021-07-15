Елена Лапушкина проверила подготовку пищеблоков к новому учебному в школах города

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Сегодня 15 июля Глава города Елена Лапушкина осмотрела образовательные учреждения по вопросу подготовки пищеблоков к новому учебному году.

До начала нового учебного года в 14 школах будут выполнены работы по капитальному ремонту столовых и пищеблоков. Ремонтные работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 – 2025 годы. Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года во всех школах организовано бесплатное горячее питание для учеников с 1-го по 4-й класс.

Во время объезда Глава города осмотрела школы в Кировском, Железнодорожном и Октябрьском районах города. В школе № 50 частично установлено новое оборудование, закуплена мебель для столовой. Работы по расширению столовой ведутся в Самарском спортивном лицее и в школе № 121. В школе № 92 ведется ремонт помещения пищеблока, закуплено новое оборудование с частичным сохранением старого, которое отвечает современным нормам. Также в ряде школ будет осуществлен ремонт кровель, спортивных, актовых залов и кабинетов, установка новых теневых навесов, ремонт ограждений и фасадов.

«Сегодня лично проверила, как идёт ремонт пищеблоков и столовых в школах. Работы в учебных учреждениях идут в ускоренном темпе, чтобы закончить их к сентябрю. Питание в школах - это очень важный вопрос, поэтому ему мы уделяем особое внимание. Уверена, что в новом учебном году все дети будут питаться в обновлённых и комфортабельных столовых.», – прокомментировала осмотр столовых Елена Лапушкина.

При ремонте пищеблоков используется комплексный подход. Ремонтируется непосредственно столовая, где дети принимают пищу и производственные помещения. Осуществляется ремонт стен от пола до потолка, замена всех коммуникаций и технологического оборудования. В некоторых учебных заведениях, где это возможно и необходимо, производится расширение столовой для охвата большего числа обучающихся.

«В нашей школе в начальных классах обучаются 237 детей, все из них питаются в столовой. У нас была большая необходимость в ремонте пищеблока и расширении столовой. На данный момент, уже проделана достаточно серьезная работа – помещения приведены в надлежащий вид, закуплено новое оборудование. Планируем, что столовая будет отремонтирована к концу месяца», – пояснила директор Самарского спортивного лицея Лариса Николаевна Фурсова.

Фото: администрация Самары