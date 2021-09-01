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Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днём знаний и началом нового учебного года

1 сентября 2021 16:26
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От всей души желаю вам лёгкого и увлекательного учебного года, крепкого здоровья, благополучия и радости!

Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днём знаний и началом нового учебного года!

"Сегодня посетила линейки для первоклассников в школах №174 и №83! Каждая школа - особенная, со своей историей. У 174 школы двойной праздник - в этом году ей исполняется 30 лет! Школа 83 является одной из старейших в Самаре. Сегодня самый первый в жизни школьный звонок прозвенел там для 120 первоклашек.А в Гимназии №3 поздравила уже одиннадцатиклассников с началом такого важного - выпускного - учебного года!
Получила огромное удовольствие от общения с учениками - и совсем маленькими, и уже такими серьёзными и взрослыми, почти выпускниками!
Уважаемые педагоги и родители! Дорогие школьники и студенты Самары! От всей души желаю вам лёгкого и увлекательного учебного года, крепкого здоровья, благополучия и радости!" - написала Елена Лапушкина в своем Instagram-аккаунте.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Елена Лапушкина поздравление

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