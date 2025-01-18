Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге

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"Сегодня сочельник, а уже завтра отмечаем один из главных христианских праздников – Крещение Господне.



Толщина льда в этом году из-за погоды не такая, как обычно. Но достаточная, чтобы специалисты (ГИМС, МЧС) разрешили сделать иордань и таким образом соблюсти многовековую традицию крещенских купаний в реке.



Церемония освящения воды в районе Полевого спуска к реке Волга, там, где обустроена иорданская прорубь, пройдет в 20.00. Здесь палатки для обогрева, места для переодевания, горячий чай. Все традиционно, ничего не меняется.



Убедительно прошу всех – соблюдайте требования сотрудников МЧС, которые будут дежурить ночью около иордани! Помните, что в этот праздник главное – не искупаться, а соблюдать чистоту помыслов, сберечь светлый и праздничный настрой на весь последующий год! При трех храмах тоже будут купели:

- Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 «б»;

- Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 «а»;

- Храм во имя Архистратига Михаила, г. Самара (п. Шмидта), ул. Новогородская, д.1.



И ни в коем случае не стоит окунаться, если чувствуете недомогание, или недавно выздоровели!



Всех поздравляю с наступающим праздником! Уверен, что мы проведем его в строгом соответствии с православными канонами – во взаимном уважении, достойно и благожелательно", - написал Иван Носков в своем аккаунте ВК.