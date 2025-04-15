Глава Самары обсудил с жителями вопросы развития частного сектора

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12 апреля, в рамках «Гагаринского» субботника, жители ТСН «Яблонька» вышли на уборку береговой линии водоема, находящегося в районе Гранитного переулка, улиц Ташкентской и Долинной. Вместе с представителями «Молодой Гвардии» и главой города Иваном Носковым они очистили прилегающую к водоему территорию от мусора, зарослей сорных кустарников и листвы.

«Жители «Яблоньки» – хороший пример активной гражданской позиции, созидательной инициативы и заботы о том месте, в котором они живут. Вместе обсудили возможности развития и комплексного благоустройства береговой территории водоема: жители не только высказывали пожелания, но и представили свой проект. Дал поручение профильному заместителю помочь им его доработать. Также по просьбам жителей в этом году рассмотрим и возможность закрытия сквозного проезда по берегу»,

- отметил глава города Самара Иван Носков.

Дополнительно жители ТСН «Яблонька» обратились к главе города с просьбой привести в порядок закрытое кладбище. На территории отсутствуют обустроенные дороги, в связи с чем проезд специализированной техники затруднен, а уборка проводится вручную.

В ходе осмотра территории садоводства Иван Носков обратил внимание на ненадлежащее состояние коммуникаций, которые проложены над землей. В ближайшее время ответственная ресурсоснабжающая компания по его поручению наведет порядок.