Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей

137

Сегодня – День защиты детей. Глубинную суть этого праздника начинаешь понимать, наверное, только тогда, когда сам становишься родителем и видишь, как хрупок маленький человечек, как важна ему защита взрослых, как легко разрушить его маленький уютный мир любви и доверия. Опасности, мнимые и реальные, подстерегают на каждом шагу, и очень сложно бывает разобраться, где нужна защита, а в какой ситуации лучше предоставить ребенку право быть самостоятельным и «набить свои шишки».

Но я точно знаю, что наша защита и помощь нужна тем детям, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Там, где каждый день сложно дается даже взрослым, на приграничных территориях, в новых российских республиках, в Крыму живут дети, от новорожденных младенцев до подростков. Это мальчишки и девчонки, которым, как и детям, выросшим в годы Великой Отечественной войны, не довелось прожить безоблачного детства. Поэтому сегодня я бы хотел напомнить о возможности передать гуманитарную помощь – и самим детям, и их защитникам. Пусть их детство состоит не только из страха и опасностей, но и из маленьких и больших радостей!

Поздравляю всех детей и взрослых Самары с их личным, персональным праздником! Желаю успехов в любых начинаниях – в спорте, творчестве, учебе. Подросткам - верных друзей, новых открытий и правильных решений! А малышам – любимых игрушек и ярких открытий! И главное – пусть рядом с каждым ребенком всегда будут надежные и сильные защитники!