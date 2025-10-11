Глава Самары Иван Носков посетил две промышленные организации в городе

125

Глава областного центра ознакомился с работой местных предприятий. Подробнее о своем визите рассказал в телеграм-канале.

Иван Носков заглянул на производства «Самарского металлургического завода» и СКАДО (канатные дороги) на этой неделе. Последняя компания делает 461 из 687 профильных изделий в стране, пишет Самара-МК.

«Сейчас стоит задача сформировать Совет директоров крупных предприятий. Задача – принимать активное участие в разработке проектов по развитию города. Промышленный комплекс – это основа нашей экономики. Он должен иметь возможность участвовать в жизни Самары», – подчеркнул Иван Носков.