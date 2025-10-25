Я нашел ошибку
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Россиянам назвали признаки некачественного вина
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья

25 октября 2025 10:54
195
На собрании в Саранске также обсудили ход реализации нацпроектов.

В ходе деловой программы участники обсудили самые актуальные вопросы для всех городов. В рамках подведения итогов нацпроекта «Экология» особое внимание на собрании уделили модернизации самарских очистных сооружений.

Иван Носков рассказал об итогах нацпроекта «Экология» и сообщил о дальнейших планах по устранению стихийных свалок.

— Подвели итоги участия муниципалитетов в национальном проекте «Экология». В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в Самаре была проведена модернизация городских очистных канализационных сооружений: реконструировали систему обеззараживания очищенных сточных вод, построили современную станцию ультрафиолетового обеззараживания. Итогом реализации проекта стало сокращение объема сточных вод, которые сбрасываются в Волгу. На проектные показатели очистные сооружения выйдут в середине следующего года, — отметил Иван Носков. — Добавлю, что планируем вести серьезную работу и по ликвидации накопленного экологического ущерба — стихийных свалок на территории городского округа.

В ходе заседания также обменялись опытом по внедрению и развитию механизмов муниципально-частного партнерства, пишет 63.ру. 

Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025, 17:42
 Следующий прямой эфир в социальной сети ВКонтакте проведет глава Октябрьского района Сергей Радько 31 октября. Общество
353
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025, 12:07
В 2025 году деловая программа мероприятия структурирована вокруг четырех ключевых треков. Спорт
388
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025, 23:06
23 октября визит традиционно начался с совещания по оперативной обстановке в районе. Политика
489
