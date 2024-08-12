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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России

12 августа 2024 11:28
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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России

Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил!

Самарская область – регион, имеющий давние и прочные традиции авиастроения. Во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве ковался воздушный щит Родины. Десятки тысяч штурмовиков Ил-2, произведенных  в запасной столице СССР, сыграли важную роль в разгроме фашистской Германии и ее сателлитов.

И сегодня самарская земля помогает приблизить победу над неонацистским киевским режимом и его западными покровителями. В полном объеме и с высоким качеством выполняет гособоронзаказ в интересах ВВС России ПАО «ОДК-Кузнецов», на котором изготавливаются ракетные двигатели и двигатели для боевой авиации, наращивают мощности по выпуску оборонной продукции другие предприятия регионального ОПК.

Кузницей летных кадров уже многие десятилетия является Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции выпускники этого училища неизменно проявляют высочайшее летное мастерство, мужество, решительность и отвагу.

Прочные шефские связи мы поддерживаем с тяжелой бомбардировочной авиационной Краснознаменной Донбасской базой, где несут службу экипажи стратегических бомбардировщиков «Самара» и «Николай Кузнецов».

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, полную самоотдачу, честную службу Отечеству, готовность до конца выполнить свой воинский долг. Спасибо ветеранам ВВС, ставящим на крыло молодое поколение военных летчиков.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев

Фото: Дильдина Светлана

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