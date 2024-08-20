Глава региона Вячеслав Федорищев провел прием граждан

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Жители села Подстепки Ставропольского района обратились с просьбой о строительстве поликлиники.



- Наше село быстро растет, строится. При такой численности населения у нас нет поликлиники. У нас есть отделение общей врачебной практики, но нет узких специалистов. А поехать к ним в город - где-то полтора часа езды. Но у нас много молодежи с детишками и много пожилых.



Вячеслав Федорищев сообщил: проектирование медучреждения завершится в этом году, строительство - в конце следующего, 2025-го.



- Мы это решение приняли, поликлинику будем строить. Нам необходимо сейчас завершить проектирование, до конца года мы выйдем на контракт, в следующем году начнём строить. С министром здравоохранения обсуждали, чтобы кадры уже сейчас начали подбирать и готовить. Поликлиника - это не только и не столько здание, это ещё и специалисты, которые будут работать. Поэтому мы эту работу сейчас начинаем организовывать. Ожидаем, что уже в декабре следующего года, если правильно работу построим, поликлинику откроем.

- Еще один вопрос — ремонт улицы Шоссейной (от Смышляевского шоссе до ул. Чапаева). Состояние — убитое, из-за чего нарушена логистика и пассажирского, и грузового транспорта. Данный участок дороги капитально отремонтируем в этом году. Идет подготовка проекта, будет определён подрядчик. До середины октября дорогу сделаем. Контроль за качеством будем вести на уровне региона, привлекая общественность.

Фото: пресс-служба правительства СО