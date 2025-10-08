Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона

127

Сегодня, 8 октября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с представителями добровольческого сообщества Самарского региона. В диалоге приняли участие активисты самых разных волонтерских направлений, включая поисковые отряды, участников гуманитарных миссий, а также волонтеров предстоящего Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«Вы такие молодые, а уже имеете большой опыт в той или иной общественной и волонтерской работе. Здорово, что продолжаете развиваться в этом направлении, несмотря на большую загруженность в учебе, работе и увлечения», – обратился губернатор к волонтерам.

В фокусе внимания – масштабное спортивное событие, которое пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября 2025 года. Одним из важных элементов подготовки региона к его проведению является формирование слаженного и профессионального волонтерского корпуса. В связи с этим в сентябре текущего года в молодежном многофункциональном центре был открыт Центр подготовки и привлечения волонтеров.

Планируется, что добровольцы будут работать на форуме по 15 функциональным направлениям, включая сопровождение деловой и культурной программ, аккредитацию, работу со СМИ, транспортную логистику, обеспечение безопасности и управление потоками.

«Сейчас общая задача – собрать эффективную команду из тысячи добровольцев со всей России, которые будут настоящими помощниками в дни форума, – сказал губернатор. – Мы уже видим огромный отклик: почти 4000 заявок из 57 регионов страны. У многих кандидатов есть серьезный опыт, они хорошо понимают всю меру ответственности. К этому событию будет приковано внимание всего спортивного сообщества России и зарубежных государств».

Лидерами по количеству заявок на участие в подготовке и проведении форума стали жители Самарской области – от них поступило более 3 400 заявок, а самыми активными оказались молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. В числе кандидатов также есть школьники, специалисты крупнейших компаний региона и «серебряные» волонтеры.

По итогам конкурсного отбора будет сформирован волонтерский корпус из 1000 человек. В настоящее время проходит ключевой этап подготовки – обучение добровольцев по программе, включающей ориентационный блок, модуль «Гостеприимство и туризм» с акцентом на знание региона и краеведение, а также функциональную подготовку. Завершающим этапом станет отработка практических задач на объектах проведения форума.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что волонтеры являются лицом форума, и именно с них гости начнут знакомство с Самарской областью, а первое впечатление, как известно, самое верное.

687 человек уже завершили обучение по модулю «Ориентация», в их числе учитель истории самарской школы №114 Виталий Кухорев. В волонтерском движении он с 2023 года. Ранее помогал в проведении XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самарской области в 2022 году.

«В эту субботу будет второй тренинг, посвященный гостеприимству. Нам предстоит встречать почетных гостей, в том числе зарубежных, провожать их на различные активности. Очень надеюсь, что мою кандидатуру в итоге утвердят», – поделился Виталий Кухорев.

Глава региона акцентировал внимание на солидном опыте Самарского региона в организации мероприятий международного и всероссийского уровней, в числе которых Чемпионат мира по футболу 2018 года, Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», «Добро.Конференция» и другие.

Руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Юлия Рябева отметила активное развитие добровольческого движения в Самарской области.

«В регионе создаются условия, которые помогают неравнодушным жителям проявить себя: помочь ветеранам, собрать гуманитарную помощь, поучаствовать в организации важных событий. Мы уверены, что новый импульс в развитии добровольчества даст форум «Россия – спортивная держава», благодаря которому многие жители нашей губернии впервые попробуют себя в волонтерстве, получат уникальный опыт, который потом смогут использовать в личном развитии на благо родного региона», – добавила она.

В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения. Так, самарские поисковики рассказали о результатах сезона и призовых местах в окружном слете «Никто не забыт». Волонтеры гуманитарной миссии на исторических территориях поделились опытом оказания помощи нуждающимся. Отдельно был затронут вопрос поддержки молодежи.

«Задача регионального правительства – создать такие условия, чтобы каждый молодой человек смог получить достойные возможности и инфраструктуру для подготовки и самореализации в родном регионе», – сказал Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области